В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета Flydubai

Утром 19 марта 2016 года около трех часов ночи авиалайнер из Дубая потерпел крушение неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростова-на-Дону. Из-за проливного дождя и мощного ветра экипаж предпринял попытку приземления, но вынужден был уйти на второй круг. Во время второй попытки самолет резко потерял высоту и почти вертикально столкнулся с землей, произошел взрыв.