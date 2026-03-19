СМИ: Помидоры в России подорожали на шесть процентов на фоне конфликта в Иране

В начале марта стоимость помидоров в России выросла на шесть процентов — причинами стали эскалация конфликта на Ближнем Востоке и перебои с поставками. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Так, с 3 по 10 марта цена на овощ подскочила на 5,6 процента. Специалисты уточнили, что подобная динамика связана с запретом властей Ирана на вывоз продовольствия и сельхозсырья. Под ограничения попали 60 процентов поставок продовольствия в Россию.
Еще недавно доля Ирана в структуре российского импорта помидоров составляла порядка четырех процентов — 20 тысяч тонн из 500 тысяч. Помимо этого, страна поставляла в Россию другие популярные овощи и фрукты: сельдерей, баклажаны, киви и сладкий перец, передает издание.
Ранее высокопоставленный представитель иранских властей заявил, что Ормузский пролив останется закрытым для свободного судоходства до полного прекращения огня и выполнения требований Тегерана.
Экс-спикер палаты представителей Соединенных Штатов Ньют Гингрич в свою очередь призвал президента страны Дональда Трампа устроить дюжину термоядерных взрывов, чтобы создать альтернативу Ормузскому проливу.