«Появляются быстрее, чем подснежники весной»: Чернышов разнёс новые ГОСТы за «банановые репрессии»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с Life.ru выступил с критикой массового обновления ГОСТов.
«Новые ГОСТы сегодня появляются быстрее, чем подснежники весной. Причём список становится всё более экзотическим: чипсы, кофе, чак-чак, бананы “правильной” длины, фунчоза, хурма, карандаши, детские парикмахерские услуги, а теперь ещё и спортивная одежда», — заявил парламентарий.
Чернышов назвал «абсолютно глупым» измерять бананы линейкой, чтобы определить соответствие ГОСТу, и задался вопросом, как подобные инициативы отразятся на ценах.
«В погоне за стандартом не надо подходить к маразму», — подчеркнул он.
Депутат признал, что стандарты на базовые продукты (хлеб, колбаса) оправданы, но регулирование «косточки у манго» или длины банана (менее 14 см теперь под запретом) — это, по его мнению, либо «пиар специальной службы», либо попытка усложнить жизнь предпринимателям.
Чернышов напомнил, что все издержки на сертификацию и проверки бизнес перекладывает в цену товара, и предупредил о риске, что продукты могут стать «редкими гостями в корзине покупателей».
Напомним, с начала 2026 года Росстандарт утвердил целый ряд новых ГОСТов: с 1 апреля вступает в силу стандарт на картофельные чипсы, с 1 июня — на фрукты с улучшенными характеристиками, с 1 сентября — на карандаши и фунчозу, с 1 ноября — на хурму, а с 1 декабря — на детские парикмахерские услуги. Также введены стандарты на растворимый кофе, чак-чак, белый хлеб и собак-поводырей. Особый резонанс вызвал ГОСТ, запрещающий продажу бананов короче 14 см.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.