«Появляются быстрее, чем подснежники весной»: Чернышов разнёс новые ГОСТы за «банановые репрессии»

Напомним, с начала 2026 года Росстандарт утвердил целый ряд новых ГОСТов: с 1 апреля вступает в силу стандарт на картофельные чипсы, с 1 июня — на фрукты с улучшенными характеристиками, с 1 сентября — на карандаши и фунчозу, с 1 ноября — на хурму, а с 1 декабря — на детские парикмахерские услуги. Также введены стандарты на растворимый кофе, чак-чак, белый хлеб и собак-поводырей. Особый резонанс вызвал ГОСТ, запрещающий продажу бананов короче 14 см.