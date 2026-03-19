Во Франции дети нашли вертикально сидящий скелет около детской площадки

Рядом с детской площадкой в Дижоне нашли древнее захоронение галлов.

Источник: Комсомольская правда

Ученики начальной школы на востоке Франции нашли рядом с игровой площадкой новый «странный аттракцион» — скелет, сидящий прямо и выглядывающий из круглой ямы. Об этом сообщает CBS News.

Впрочем, никто жуткой находке не удивился, в Дижоне ранее были обнаружены сразу несколько подобных захоронений. Все люди были погребены со сложенными на коленях руками, спиной к востоку и лицом — на запад. Но в этом нет ничего криминального.

Ученые рассказали, что так древние и малоизученные галлы хоронили своих умерших. Но вот почему именно таким образом — до сих пор загадка. Также не удалось установить, были ли захоронены люди мертвыми или живыми.

Ранее необычный инцидент произошел в штате Невада вблизи Лас-Вегаса. В пустыне обнаружили около сотни груд кремированных человеческих останков.