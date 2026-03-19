Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографа

— В таких условиях неизбежен дефицит кислорода, поэтому в мышцах водных животных повышен миоглобин — белок, связывающий кислород и служащий его запасом для работы мышц, когда поступление кислорода из крови ограничено. Миоглобина особенно много у морских млекопитающих и ныряющих птиц — китов, тюленей и моржей, перелетных птиц — гусей и уток. У человека в мышцах также есть этот белок, однако, конечно, его содержание значительно меньше, чем у водных животных.