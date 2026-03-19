Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографа

Пара нахохлившихся и согревающих друг друга во время дождя ондатр попала в объектив волгоградского фотографа-натуралиста. Пугливые, а от того не жалующие повышенного внимания зверьки в этот раз не отказались от очаровательной «семейной» фотосессии.

— В Волгоградской области ондатры — вовсе не редкость. Но из-за своей пугливости они так редко подпускают к себе человека, что сфотографировать их — значит, поймать удачу за хвост, — делится впечатлениями биолог и фотограф Алина Урусова. — Эту милующуюся под дождем парочку я встретила на Сарпинском.

Скрываясь от незваных гостей, упитанные грызуны с густым и непромокаемым мехом, могут нырнуть в ближайший водоем и на время задержать дыхание под водой.

— В таких условиях неизбежен дефицит кислорода, поэтому в мышцах водных животных повышен миоглобин — белок, связывающий кислород и служащий его запасом для работы мышц, когда поступление кислорода из крови ограничено. Миоглобина особенно много у морских млекопитающих и ныряющих птиц — китов, тюленей и моржей, перелетных птиц — гусей и уток. У человека в мышцах также есть этот белок, однако, конечно, его содержание значительно меньше, чем у водных животных.

Пришелицы из средней и центральной частей Северной Америки, в 30-х годах прошлого столетия ондатры освоились в Советском Союзе. Активно размножаясь, млекопитающие заселили сотни участков вплоть до Дальнего Востока. Сейчас милых зверьков можно встретить практически по всей Евразии. Исключением становятся лишь северные области Средней и Восточной Сибири, Камчатка и восток Чукотки.

Фото Алины Урусовой.