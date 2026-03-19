Маршрутка сбила мальчишку неподалеку от школы в Волжском — видео

Ребенок получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в городе Волжском. Авария произошла 18 марта на пешеходном переходе на пересечении улиц Карбышева и 40 лет Победы, неподалеку от 35-й школы и попала на камеру видеонаблюдения.
Судя по кадрам, которыми поделились в группе Powernet, оба участника ДТП двигались на зеленый сигнал светофора. Маршрутка поворачивала налево с улицы Карбышева, мальчишка перебегал дорогу по зебре. Водитель не успел заметить, как он появился прямо перед его автомобилем из-за машин, пережидающих «красный».
«Авария произошла в 15:15 напротив дома на улице Карбышева, 127а. 59-летний водитель “Газели” совершил наезд на 10-летнего школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний доставлен в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Видео: Powernet.