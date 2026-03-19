Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка сбила мальчишку неподалеку от школы в Волжском — видео

Судя по кадрам, которыми поделились в группе Powernet, оба участника ДТП двигались на зеленый сигнал светофора. Маршрутка поворачивала налево с улицы Карбышева.

Ребенок получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии в городе Волжском. Авария произошла 18 марта на пешеходном переходе на пересечении улиц Карбышева и 40 лет Победы, неподалеку от 35-й школы и попала на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, которыми поделились в группе Powernet, оба участника ДТП двигались на зеленый сигнал светофора. Маршрутка поворачивала налево с улицы Карбышева, мальчишка перебегал дорогу по зебре. Водитель не успел заметить, как он появился прямо перед его автомобилем из-за машин, пережидающих «красный».

«Авария произошла в 15:15 напротив дома на улице Карбышева, 127а. 59-летний водитель “Газели” совершил наезд на 10-летнего школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний доставлен в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее в Михайловке вынесли приговор водителю, по чьей вине в страшной аварии погибли двое малышей.

Видео: Powernet.