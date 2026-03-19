В Омской области конфисковали электронику на 21 миллион рублей

Таможня пресекла ввоз незадекларированных ноутбуков и гаджетов через МАПП «Ольховка».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Омской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии электроники на сумму свыше 21 миллиона рублей. Грузовой автомобиль со сборным грузом остановили для проверки в районе международного автомобильного пункта пропуска «Ольховка» и направили на таможенный пост для досмотра. Подробности рассказали в Сибирском таможенном управлении по региону.

Во время проверки выяснилось, что часть товара не была указана в транзитной декларации. В машине находились более 1,7 тысячи ноутбуков, 180 детских смарт-часов, 520 музыкальных колонок, а также видеорегистраторы, графические планшеты, автомобильные мультимедийные устройства и датчики давления в шинах.

В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — за сообщение таможенному органу недостоверных сведений. Суд постановил конфисковать весь груз и обратить его в федеральную собственность.