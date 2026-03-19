В Омской области конфисковали электронику на 21 миллион рублей

Сотрудники Омской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии электроники на сумму свыше 21 миллиона рублей. Грузовой автомобиль со сборным грузом остановили для проверки в районе международного автомобильного пункта пропуска «Ольховка» и направили на таможенный пост для досмотра. Подробности рассказали в Сибирском таможенном управлении по региону.
Во время проверки выяснилось, что часть товара не была указана в транзитной декларации. В машине находились более 1,7 тысячи ноутбуков, 180 детских смарт-часов, 520 музыкальных колонок, а также видеорегистраторы, графические планшеты, автомобильные мультимедийные устройства и датчики давления в шинах.
В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — за сообщение таможенному органу недостоверных сведений. Суд постановил конфисковать весь груз и обратить его в федеральную собственность.