Омский «Авангард» завершит регулярный чемпионат игрой против «сталеваров»

В четверг, 19 марта, для «Авангарда» завершится регулярный чемпионат КХЛ. Команда сыграет в Череповце с «Северсталью», начало встречи в 19:00 по Омску.
На ТВ встречу (0+) покажут канал KHL Prime и «12-й канал».
В этом сезоне команды играли пока всего один раз, в октябре. И тогда в Омске «сталевары» выиграли в овертайме 4:3. И это несмотря на тяжелый путь в Омск, когда с Дальнего Востока они не сразу смогли сесть в аэропорту имени Карбышева, а вынуждены были уйти на запасной аэродром в Тюмень. Но еще до того, на предсезонном турнире «Кубок Блинова» в Омске, они тоже победили «Авангард». Так что их можно считать весьма неудобным соперником на сегодня.
Сейчас «Северсталь» входит в тройку самых забивных команд в конференции «Запад», у нее 195 заброшенных шайб. В таблице КХЛ она занимает шестое место, а «Авангард» находится на втором.
В истории встреч команд в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ был 91 матч. В них у «ястребов» 59 побед, 28 раз выиграла «Северсталь». Четыре раза команды сыграли вничью. Соотношение шайб 297:218 в пользу Омска.
Расклад от букмекеров на сей раз такой: на победу гостей в основное время коэффициент 2,39, на их победу либо за три периода, либо по буллитам, либо в овертайме это 1,83. На успех северян это 2,65 и 1,97 соответственно. Ничья в основное время это коэффициент 4,17.
