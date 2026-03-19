Главу почтового отделения оштрафовали за навязывание услуг новосибирцам

Сотрудники заставляли клиентов платить за страховку при оплате коммунальных услуг.

Прокуратура Советского района Новосибирска проверила одно из местных почтовых отделений и нашла нарушения прав потребителей. Сотрудники заставляли клиентов платить за страховку при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Выяснилось, что операторы брали с людей дополнительные 90 рублей за страхование жилья и гражданской ответственности. Если граждане отказывались платить, их отправляли оплачивать квитанции в банк.

После представления прокурора руководителю УФПС по региону с персоналом провели обучение, чтобы такие случаи больше не повторялись. А начальницу отделения привлекли к административной ответственности за навязывание услуг. Ей назначили штраф 50 тысяч рублей.