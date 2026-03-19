В Самаре разработали новый вид нейросетей для оснащения беспилотников

В вузе пояснили, что, в отличие от цифровых нейросетей, оптические обладают большей скоростью работы и энергоэффективностью, но пока уступают цифровым в точности обработки данных. Самарские ученые предложили новый подход к организации оптического умножения матриц, который позволяет оптическим трансформерам превзойти классические цифровые нейросети по точности работы. «Нам первыми удалось показать, что это возможно — догнать и даже перегнать цифровые нейросети, если брать оптические трансформерные модели. Нам удалось реализовать численную модель оптического умножения внутри процесса обучения нейросети, и тогда нейросеть сама компенсирует погрешность умножения, без ущерба для финальной точности», — приведены слова директора института искусственного интеллекта и руководителя центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета, профессора Артема Никонорова.