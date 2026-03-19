В Самаре разработали новый вид нейросетей для оснащения беспилотников

САМАРА, 19 марта. /ТАСС/. Ученые Самарского университета имени Королева разработали новую схему оптических нейросетей, которые в перспективе могут быть применены для оснащения БПЛА автономным и энергоэффективным искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«Ученые Самарского университета имени Королева разработали новый подход к созданию оптических трансформеров — нейросетевых блоков, лежащих в основе современных больших моделей искусственного интеллекта. Они способны анализировать и классифицировать изображения и человеческую речь, используя для обработки данных потоки фотонов и наборы оптических компонентов», — говорится в сообщении.
В вузе пояснили, что, в отличие от цифровых нейросетей, оптические обладают большей скоростью работы и энергоэффективностью, но пока уступают цифровым в точности обработки данных. Самарские ученые предложили новый подход к организации оптического умножения матриц, который позволяет оптическим трансформерам превзойти классические цифровые нейросети по точности работы. «Нам первыми удалось показать, что это возможно — догнать и даже перегнать цифровые нейросети, если брать оптические трансформерные модели. Нам удалось реализовать численную модель оптического умножения внутри процесса обучения нейросети, и тогда нейросеть сама компенсирует погрешность умножения, без ущерба для финальной точности», — приведены слова директора института искусственного интеллекта и руководителя центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета, профессора Артема Никонорова.
Выводы ученых подтвердились в ходе серии экспериментов на численной модели модифицированной оптической схемы, встроенной внутрь обычной нейросети, — компактных языковых моделях, облегченных архитектурах компьютерного зрения и нейросетевой модели, отвечающей за оценку кредитоспособности. Кроме того, самарские разработчики внедрили в схему трансформера дополнительный оптический компонент — миниатюрный дифракционный элемент, также применяемый в компактных и сверхлегких оптических системах для наноспутников. В ближайших планах исследовательской группы — работы по созданию аппаратного прототипа оптической нейросети, пригодного для использования на борту беспилотных летательных аппаратов.
Исследование проведено на базе университетского исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Научная статья с результатами исследования принята к публикации в рамках международной конференции в области сенсорных систем и интернета вещей — ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, которая пройдет в мае 2026 года во Франции.