Дороги в семи районах Нижнего Новгорода отремонтируют за 185 млн рублей

В городе выполнят ямочный ремонт и уложат асфальт.

Источник: Комсомольская правда

В семи районах Нижнего Новгорода отремонтируют дороги в 2026 году. На выполнение работ будет выделено 185 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В 2026 году дороги отремонтируют в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском, Сормовском, Канавинском и Нижегородском районах города. До конца года в этих районах проведут ямочный ремонт, уложат асфальт, заменят крышки колодцев, а также отремонтируют покрытия тротуаров. Исключение составляют только Сормовский и Канавинский районы. Здесь подрядчик должен отремонтировать дороги до конца лета.

Отметим, на проведение работ в каждом из районов будет выделено от 20 до 30 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ), на которой разместится будущий IT-квартал. Участок ограничен улицами Малая Ямская, Ильинская, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинским съездом в Нижнем Новгороде.