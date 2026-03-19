Дороги в семи районах Нижнего Новгорода отремонтируют за 185 млн рублей

В 2026 году дороги отремонтируют в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском, Сормовском, Канавинском и Нижегородском районах города. До конца года в этих районах проведут ямочный ремонт, уложат асфальт, заменят крышки колодцев, а также отремонтируют покрытия тротуаров. Исключение составляют только Сормовский и Канавинский районы. Здесь подрядчик должен отремонтировать дороги до конца лета.