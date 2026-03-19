Землю отобрать: суд потребовал от садоводов вернуть участки в Заливино

По словам защитника, в ходе судебных заседаний была предпринята попытка узнать, с чего вообще прокуратура занялась историей давних лет. «И выяснилось, что даже не в районную, а в областную прокуратуру обратился мужчина А., у которого по каким-то причинам был изъят участок, — рассказывает юрист. — Он начал изучать ситуацию и в итоге написал заявление на других приобретателей земли в Заливино. Этот мужчина пришел на одно из последних наших заседаний в суде. И рассказал — а вот тут внимание! — что о факте выявленного им нарушения он сообщил в прокуратуру области аж в 2019 году! То есть за три года до того, как в Заливино начали массово продавать участки. И если бы прокуратура занялись этой историей в том же 2019-м, то сегодня бы не пострадали несколько десятков семей».