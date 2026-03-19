Воронежцев напугали фейком о введении налога на выезд за границу

На самом деле власти не планируют вносить изменения в ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ», согласно которому в случае ЧС государство защищает интересы россиян за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Фейк о введении налога на выезд за границу распространяют в сети, предупреждает канал «Война с фейками» в мессенджере МАКС.

На самом деле власти не планируют вносить изменения в ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ», согласно которому в случае ЧС государство защищает интересы россиян за рубежом.

Основой для фейка послужили искаженные слова председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Он выступил с предложением переосмыслить систему фингарантий для россиян, которые выезжают за границу.

Позже Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что идет только обсуждение данного вопроса:

«Ни о каких законодательных инициативах в части введения сборов за выезд за рубеж или, тем более, введения специального налога — речи нет».