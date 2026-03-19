Жительница Калининграда отметила 100-летие

Поздравления принимает Евгения Федоровна Артюх.

Ветеран Великой Отечественной войны из Калининграда Евгения Федоровна Артюх отметила 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Представители администрации города передали женщине поздравления от имени президента и губернатора.

Евгения Артюх родилась в Волгоградской области в многодетной семье. Во время войны трудилась в колхозе, работала в поликлинике.

В 1947 году с супругом переехала в Калининград. Работала в пошивочной мастерской, в торговле, а затем — поваром в буфете знаменитого кинотеатра «Россия».

Женщина воспитала дочь и сына, у нее есть два внука и три правнука.