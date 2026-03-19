После самой холодной мартовской ночи: прогноз погоды в Калининграде и области на 19 марта

На метеостанции в Низовье температура опустилась до −4,8 градуса.

Источник: Клопс.ru

Прошлая ночь для региона стала самой холодной с начала марта, на метеостанции в Низовье зафиксировали падение температуры до −4,8. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в четверг, 19 марта.

Утром по региону стелился туман — в ближайшие часы, как отмечают специалисты, он должен рассеяться. В первой половине дня сохранится малооблачная погода. К обеду в Калининграде и по области воздух прогреется до +8…+10, на побережье будет прохладнее — от +4 до +7.

После полудня небо начнёт затягивать облаками из-за атмосферного фронта. Небольшие осадки возможны уже вечером, а умеренный дождь в Калининграде прогнозируют ближе к полуночи.

Тепло в Калининградской области простоит до конца марта, однако апрель может удивить похолоданием: по словам синоптиков, снег и минусовые температуры в этом месяце для региона не редкость.