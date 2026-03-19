МЧС предупредило волгоградцев об опасном тумане

С вечера 18 марта 2026 года Волгоград накрыл густой туман, не рассеялся он и утром 19 марта. МЧС опубликовало предупреждение для водителей и пешеходов. В условиях плохой видимости и тем, и другим нужно быть очень осторожными. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, сбрасывать скорость, приближаясь к детсадам и школам. А пешеходам рекомендуют переходить дорогу исключительно по «зебре».