Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска поручил доработать положение о штрафах за вандальные надписи на зданиях

Мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил доработать механизм наказания за вандальные надписи на зданиях. Такое решение глава города принял после того, как к нему пошли жалобы от жителей, которые без предупреждения получили штрафы за граффити на стенах домов. Особенно возмущены те люди, у кого в доме нет УК и штраф должны платить непосредственно жильцы. Дал поручение поставить этот процесс на паузу, доработать механизм. Самое главное — ввести конкретный срок на зачистку разных надписей на фасадах, — сообщает Сергей Верещагин. При этом он подчеркивает, что вести борьбу с рекламой запрещенных веществ, распространяемой подобным образом, необходимо и реакция должна быть незамедлительной. Также Сергей Верещагин отмечает, что в этом деле важнейшим фактором является совместная с полицией работа над устранением причин появления граффити, поиск и наказание вандалов. Положительный опыт в этой сфере есть. Недавно правоохранители возбудили уголовное дело за рекламу запрещенных веществ на стенах зданий. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы, — приводит в пример глава Красноярска. Напомним, за наркограффити на фасадах обслуживаемых домов 34 управляющие компании в краевом центре были оштрафованы на 820 тысяч рублей.