Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

РИА Новости: в Таиланде пролежавшая неделю в коме россиянка Панова открыла глаза.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде, открыла глаза, но пока не пришла в сознание окончательно, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.

Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости. Причина — заражение крови. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Сейчас Екатерина находится в госпитале Чонбури. Девушка не может дышать без ИВЛ. Живет в Крыму, но сама родом из Красноярского края, является инвалидом первой группы.

«Катя пробыла в коме больше недели. Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — сказала сестра.

По ее словам, у Екатерины уже появляются рефлексы: зевает, пытается кашлять и даже чихать.

«Функции организма постепенно восстанавливаются. Но пока Катя еще не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких», — подчеркнула сестра.

