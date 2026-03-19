Клещи просыпаются в Приморье — в лесу, в городах и даже в квартирах

Температуры +2,5 градусов по Цельсию достаточно для того, чтобы в Приморском крае открыть сезон активности клещей. ТАСС на эту тему провёл пресс-конференцию, где выступили специалисты Минздрава, Росптребнадзора, вакцинопрофилактики. Пока в лаборатории региона не обращались с жалобами на присасывание клещей. Но как уверяют эксперты, в ближайшие дни всё может измениться.
Прошедшая зима была несколько холоднее предыдущих, возможно, это и задерживает паразитов в состоянии анабиоза. Но с ростом температуры они обязательно проснутся, доставляя много хлопот незащищённым гражданам, домашнему скоту, четвероногим питомцам.
«Раньше первые укушенные обращались за медицинской помощью с апреля. В 2024 году первая жертва членистоногого заявила о присасывании 19 марта, в 2025 году — 11 марта. Кстати, оба первых случая регистрировались во Владивостокском городском округе», — рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Диана Малявина.
Клещи могут переносить сразу несколько инфекционных заболеваний. Это не только клещевой энцефалит, но и боррелиоз (болезнь Лайма), риккетсиоз, эрлихиоз. Надежная вакцинация разработана только против энцефалита.
«Для начала нужно извлечь клеща и отнести его в лабораторию на исследование. В случае выявления инфекции, за состоянием человека ведётся наблюдение. Симптомы — как лёгкой, так и тяжёлой формы — могут появиться за три недели», — предупреждает врач-инфекционист Ксения Дмитриенко.
Главный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Приморского края Евгения Воробьёва заверила — дефицита вакцин как для взрослых, так и для детей в поликлиниках нет. Прививочная компания против энцефалита начата с осени и продолжается в течение всего года. Лучше закончить вакцинацию за две недели до посещения природы — дачи, леса, дикой тайги, там, где клещ чувствует себя вольготно.
Эксперты предупредили — есть большая вероятность привезти паразита из лесных дебрей домой, например, с букетом цветов. В квартире клещ может окончательно проснуться, жить до двух суток, и только потом найти себе невинную жертву.