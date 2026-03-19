Половина калининградцев признали себя интернет-зависимыми

Почти половина калининградцев (49%) признали себя интернет-зависимыми. Цифровую зависимость отрицают соответственно 51% опрошенных, сообщает сервис SuperJob.
Отмечается, что чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 52% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 39%.
Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми. Мужчины чаще говорят, что все под контролем и все нормально.
Интересно, что страдают больше респонденты с высшим образованием. Почти половина зависимых с радостью устраивают себе регулярный цифровой детокс.