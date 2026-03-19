Где больше всего самозанятых по Казахстану

Журналисты попросили назвать его наиболее популярные среди самозанятых сферы деятельности.
«Среди самозанятых у нас наиболее популярными являются: такси, почтовая и курьерская деятельность, аренда, управление собственной недвижимостью, а также доставка готовой пищи на заказ», — сказал Ахметов.
Он также привел статистику в региональном разрезе.
«Конечно, у нас лидерами по самозанятости являются Астана, Алматы и Алматинская область. Самые низкие показатели зафиксированы в СКО, ВКО и области Улытау», — добавил представитель КГД.