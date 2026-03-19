Эвакуация авто и нахождение на штрафстоянках станут платными в Астане: озвучены тарифы

Во время заседания маслихата руководитель управления транспорта Асхат Карагойшин сообщил, что в Астане планируют улучшить состояние автопарковок. Он отметил, что будут определены места и зоны, где разрешена парковка автомобилей. Также в столице займутся шлагбаумами и ограждениями, установка которых теперь должна быть согласована и не мешать проезду экстренных служб.
Кроме того, в Астане планируют упорядочить процесс эвакуации автотранспорта. Теперь будут четко прописаны случаи, когда автомобиль могут эвакуировать, как и где он будет храниться, сколько это будет стоить и как владелец сможет его забрать. По словам Карагойшина, уже сформированы тарифы за эвакуацию транспортных средств на штрафстоянку и за временное хранение.
Стоимость эвакуации составит 3 МРП (12 975 тенге), а тарифы вступят в силу с 23 апреля. Тарифы за нахождение на штрафстоянках будут различаться в зависимости от типа транспорта. Например, для мотоциклов первый день будет стоить 1 МРП (4 325 тенге), далее — 2 МРП (8 650 тенге); для трехколесного транспорта и квадроциклов — 1,5 МРП за первый день и 3 МРП за последующие дни; для легковых автомобилей — 3 МРП за первый день и 5 МРП за последующие дни.
Также будут введены тарифы для прицепов, которые зависят от их габаритов: чем тяжелее прицеп, тем выше тариф. Карагойшин подчеркнул, что эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, систематизацию парковочного пространства и обеспечение прозрачности процедуры эвакуации транспортных средств.
В июле прошлого года стало известно, что с осени 2025 года штрафстоянки в Казахстане могут стать платными. Поправки в закон уже одобрил сенат, но водители были против нововведений. Маслихаты также получили право самостоятельно определять размер платы за доставку и временное хранение транспортных средств на стоянках. Плата будет взиматься как за доставку автомобиля, так и за каждый день его хранения.