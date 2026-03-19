Новосибирские власти пересмотрят нормы содержания домашнего скота

Об этом журналистам заявил губернатор Андрей Травников.
«Что касается ЛПХ, в некоторых селах мы выявили, что под названием ЛПХ созданы достаточно серьезные бизнесы численностью более 150 голов различных животных — это, конечно, требует дополнительного регулирования как на федеральном уровне, но мы с депутатами посмотрим, как нужно отрегулировать региональное законодательство, чтобы эту деятельность упорядочить», — пояснил глава региона.
Накануне, как писал «Ъ», руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что принятые правительством Новосибирской области меры по противодействию распространению пастереллеза недостаточно своевременные и полные. Он также отметил, что одной из причин возникновения заболевания могли стать незаконные перевозки сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов.
Ранее на территории области был объявлен режим ЧС в связи со вспышками бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СУ СКР региона начало проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения заявили, что причиной распространения инфекции стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств фермеров.