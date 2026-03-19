Красноярский стоматолог рассказала, как правильно выбрать зубную пасту

Стоматолог-терапевт, главный врач университетского центра стоматологии КрасГМУ Жанна Батрак рассказала, как правильно подобрать зубную пасту.
По словам специалиста, при подборе важно учитывать вид пасты, состав и другие критерии, а самое главное — рекомендации стоматологов. Кроме того, сначала надо понять, что в полости рта могут происходить два процесса — деминерализация и реминерализация. Первый — растворение кристаллической решётки, это предшествует развитию кариеса, поскольку ослабленная эмаль становится более уязвимой к воздействию бактерий и кислот. Второй и главный — восстановление кристаллической решётки. В норме этот процесс происходит естественным образом благодаря слюне. Однако иногда организм не справляется самостоятельно.
«Реминерализация зубной эмали происходит с помощью препаратов кальция и минералов. А чтобы удержать результат, в большинстве случаев необходим фтор. И здесь мы должны развеять миф о том, что фтор вреден и нужно выбирать зубную пасту без него. Конечно, детям от 0 до 3 лет пасты со фтором противопоказаны, так их нельзя глотать. В подростковом возрасте, к примеру, можно назначать препараты фтора для укрепления кристаллической решётки. Они показаны после профессиональной гигиены, особенно если у ребёнка множественное поражение кариесом, много пломб, плохая чистка зубов, если это особенный ребёнок», — рассказала Жанна Батрак.
Стоматолог отметила, что при назначении зубных паст со фтором важно оценить риск возникновения флюороза. Это хроническое заболевание твёрдых тканей зуба, когда чрезмерное потребление фтора нарушает процесс минерализации эмали. Поражаются чаще постоянные зубы, в редких случаях — молочные у детей. В группе риска — дети в возрасте 3−4 лет, если они употребляли воду с высоким содержанием фтора в течение трёх и более лет. Встречается такое заболевание и у взрослых людей, которые работают на производстве с высоким содержанием фтора в воздухе.
Также при выборе зубной пасты надо учитывать индекс абразивности. Например, зубной порошок стоматологи не приветствуют из-за его высокой способности истирать поверхность зуба. Зубные пасты действуют мягче, однако они тоже имеют разный уровень абразивности. Этот показатель должен быть указан на упаковке зубной пасты: цифры рядом с аббревиатурой RDA (международное обозначение) или РИА (Российский индекс абразивности).
Малышам до 3 лет нужна паста с самым низким индексом абразивности — от 0 до 30. Пастой для взрослых чистить детские зубы нельзя, так как зубная эмаль у ребёнка тонкая и ранимая. Пасты с индексом до 50 имеют низкую абразивность. Такие пасты стоматологи назначают пациентам с повышенной чувствительностью зубов.
Пасты с индексом 51−90 обладают средней абразивностью, они эффективно очищают, подходят взрослым для регулярного ежедневного ухода и бережного отбеливания. Индекс абразивности от 100 и выше обозначает, что паста способна интенсивно очищать и отбеливать. Однако такие пасты можно использовать короткими курсами не более 2 недель и только после консультации врача-стоматолога. При бесконтрольном использовании высока вероятность повреждения зубной эмали.
По словам специалиста, лечебная паста рекомендуется, если у пациента проблемные десны или слизистые; профилактическая — если картина в полости рта в целом благополучная и нужно поддержать её в таком состоянии. Самый распространённый вид зубной пасты — лечебно-профилактическая.
Эксперт подчеркнула, что зубная паста должна быть безопасной, особенно при наличии стоматологических проблем. В пасте могут и должны содержаться кальций, магний, фосфор, растительные ферменты, биодоступные соединения минералов, ксилитол и другие противокариозные вещества, реминерализирующие компоненты. В пастах для заядлых курильщиков содержатся ферменты бромелайн, папаин, которые растворяют зубной налет.
