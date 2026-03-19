В Омске продлят популярный маршрут и добавят автобусов

В Омске часть автобусов популярного, по мнению автора, маршрута № 24, курсирующего от железнодорожного вокзала на Левый берег, будет ходить по удлиненному маршруту — до логопарка «Солнечный» с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановках по пути следования.

Как расскахал в четверг, 19 марта 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест, такое решение принято с учетом предложений омичей, занятых на объектах логистико-складского комплекса логопарка. изменения вступят в силу с пятницы, 20 марта.

Автобусы от «Логопарка» в сторону железнодорожного вокзала будут стартовать:

— в будние дни — в 7:37, 7:46, 7:56, 8:13, 8:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20;

— в выходные — в 7:33, 7:43, 7:53, 8:10, 8:19, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20.

При этом на линию добавят автобусов.

«Чтобы обеспечить своевременное движение транспорта и комфорт пассажиров, дополнительно выведем в линию две машины. Таким образом, количество подвижного состава на 24-м маршруте увеличится до 17 автобусов большой вместимости. Интервал движения между ними в среднем составит 10−12 минут», — сообщил Сергей Шелест.

Напомним, с 20 марта на маршруте № 24 вводится и другое новшество: там в качестве эксперимента останется только безналичный способ оплаты проезда.