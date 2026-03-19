Россельхознадзор заявил об отклонениях в составе омского кефира

На портале Единого реестра проверок опубликовано решение о вынесении предострежения 18 марта 2026 года по результатам профилактического мероприятия.
«Управлением Россельхознадзора по Омской области 21.01.2026 была отобрана проба молочной продукции — кефир с массовой долей жира 2,5%. Производителем продукции является ООО Маслосыркомбинат “Тюкалинский”.
Согласно протоколу испытаний, проведенному в Аккредитованной государственную лаборатории Омский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», в образце: Кефир с массовой долей жира 2,5%, д.в. 18.01.2026 установлено несоответствие по показателям жирно-кислотного состава", — говорится в документе.
Маслосыркомбинат «Тюкалинский» находится в городе Тюкалинск Омской области.
Отметим, Общество выступает лицензиатом товарного знака «Вними-Сибирь». Согласно данным ФНС, доходы предприятия по итогам 2024 года составили порядка 3,3 млрд рублей, а чистая прибыль около 51 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников юрлица на упомянутый период составила 189 человек.
Кроме того, с весны 2022 года маслосыркомбинат владеет 100% УК в ООО «Лузинское молоко» — владельца товарного знака «Лузинская крыночка».