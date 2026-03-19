46% нижегородцев признали себя интернет-зависимыми. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса SuperJob.
13% участников опроса уверенно заявили о своей интернет-зависимости, еще 33% скорее согласны с этим утверждением. При этом 54% нижегородцев зависимость отрицают: 30% — скорее не согласны, а 24% категорически отвергают такую возможность.
Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет — 50% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 42%. Женщины признают себя зависимыми чаще мужчин (53% против 40%). Также выяснилось, что горожане с высшим образованием ощущают себя более зависимыми от цифровых устройств, чем те, у кого среднее профессиональное образование.
Многие нижегородцы практикуют «цифровой детокс» — сознательный отказ от гаджетов и интернета. Причем 17% делают это ежедневно: «Ставлю ночной режим», «На работе не пользуюсь принципиально». Еще 10% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.
Однако большинство экономически активных горожан (60%) по-прежнему не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Граждане старше 45 лет реже молодежи называют себя зависимыми и реже практикуют цифровой детокс. Любопытно, что среди опрошенных с высшим образованием зависимых больше, но отказ от гаджетов они практикуют реже.