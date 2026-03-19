Администрация Владивостока заключает прямые контракты на невостребованные у перевозчиков автобусные маршруты

Большинство маршрутов, на которые перевозчиков нашли с первого раза, остались при тех же автотранспортных компаниях. Более того, торги прошли без конкуренции — участники рынка разобрали те же маршруты, что закрепились за ними на протяжении последней пятилетки.
В торгах не стали участвовать ООО «Каслар» и ООО «ВладРейс», их маршруты остались невостребованными.
В числе таких маршрутов оказались не имеющие приемлемой альтернативы: единственный маршрут через улицу Шилкинскую в центр № 68, маршрутка № 43 к медицинскому центру ДВО РАН (второй из двух маршрутов до конечной остановки «Больница ДВНЦ», № 23 л, ходит крайне редко); автобус № 54 (единственный регулярный автобус через улицу Жигура по направлению к Третьей Рабочей, второй автобус в этом направлении, № 97, ходит по расписанию раз в один — два часа). Автобус № 45 — единственный муниципальный маршрут, соединяющий центр (железнодорожный вокзал) с пригородом, остальные автобусы от вокзала — межмуниципальные по более дорогим тарифам, транспортной картой не оплачиваются. Маршрут № 59 был значим для жителей Эгершельда, так как этот микрорайон ранее уже лишился нескольких маршрутов из-за нежелания перевозчиков их обслуживать. А маршрут № 7 был одним из немногих вариантов для жителей Баляева добраться до центра через Некрасовский транспортный узел и Первую Речку.
Спасая положение, администрация Владивостока, по информации «Новостей VL.ru», готовит прямые договоры на 19 маршрутов с компанией ООО «Дальневосточные пассажирские транспортные перевозки». Компания в сфере внутригородских автобусных перевозок раньше замечена не была, однако её учредитель — то же лицо, что и у «ВладРейса», он же бывший директор «Каслара» Руслан Айдамиров. В компании работает один человек, а осуществлять перевозки предприятие будет на автобусах, арендованных у «Каслара», индивидуальных предпринимателей и самого Айдамирова.
Перевозчики сохраняют недовольство слишком скромным финансированием отрасли, утверждая, что стоимость контрактов намного ниже фактических затрат, и тарифы на проезд пора поднимать до 67 — 80 рублей (сейчас он составляет от 45 до 60 рублей). Пассажиры сохраняют недовольство качеством перевозок — автобусы ходят реже, чем хотелось бы, рано уходят с маршрутов, долго стоят на промежуточных остановках, водители нарушают ПДД и хамят, а иногда не пускают пассажиров в салон, чтобы провести там намаз.