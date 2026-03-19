Администрация Владивостока заключает прямые контракты на невостребованные у перевозчиков автобусные маршруты

В числе таких маршрутов оказались не имеющие приемлемой альтернативы: единственный маршрут через улицу Шилкинскую в центр № 68, маршрутка № 43 к медицинскому центру ДВО РАН (второй из двух маршрутов до конечной остановки «Больница ДВНЦ», № 23 л, ходит крайне редко); автобус № 54 (единственный регулярный автобус через улицу Жигура по направлению к Третьей Рабочей, второй автобус в этом направлении, № 97, ходит по расписанию раз в один — два часа). Автобус № 45 — единственный муниципальный маршрут, соединяющий центр (железнодорожный вокзал) с пригородом, остальные автобусы от вокзала — межмуниципальные по более дорогим тарифам, транспортной картой не оплачиваются. Маршрут № 59 был значим для жителей Эгершельда, так как этот микрорайон ранее уже лишился нескольких маршрутов из-за нежелания перевозчиков их обслуживать. А маршрут № 7 был одним из немногих вариантов для жителей Баляева добраться до центра через Некрасовский транспортный узел и Первую Речку.