Красноярец захотел разделить с женой кредит, который растратил на проституток

Житель Красноярска потребовал в суде, чтобы бывшая супруга выплачивала вместе с ним кредит, потраченный на проституток. Об этом случае в своих соцсетях рассказала юрист Оксана Яковлева.
Женщина, которую представляет юрист, обнаружила в телефоне мужа переписки с девушками легкого поведения. Судя по диалогам, за одну ночь красноярец мог потратить на проститутку как минимум 60 тысяч рублей.
По информации его жены, заемные средства уходили именно на оплату интимных услуг. Теперь защита намерена приобщить переписки к делу и доказать, что деньги не тратились на семью, а значит, и разделить их нельзя.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.