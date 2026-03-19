Социальный фонд назначил новую семейную выплату в Нижегородской области

Нижегородцы смогут дополнительно получить от государства до 189 тысяч рублей благодаря новой семейной выплате. О ней рассказали в региональном отделении Социального фонда России (СФР).
Господдержка предусмотрена для семей с двумя и более детьми, а также доходом не выше установленного лимита. Им будут возвращать часть уплаченного подоходного налога: итоговый НДФЛ для этой категории граждан составит 6% вместо 13%. Разницу налогоплательщикам вернут в виде единовременной выплаты.
Семейную выплату также могут получить опекуны и усыновители. Среди требований к ним — официальная работа и уплата НДФЛ по ставке 13% в течение года, российское гражданство и постоянное проживание в стране, 2 или более детей до 18 лет (при очном обучении — до 23 лет), отсутствие задолженности по алиментам. Важным условием также является среднедушевой доход семьи, который не должен быть выше 1,5 регионального прожиточного минимума или 26704,5 рубля.
«Перерасчет будет носить заявительный характер. Для большинства семей достаточно будет подать одно электронное заявление — остальные данные специалисты ОСФР по нижегородской области получат в рамках межведомственного взаимодействия», — говорится в сообщении.
Заявление можно подать на портале «Госуслуги», лично в ОСФР или через МФЦ. Выплата перечисляется раз в год единым платежом. За поддержкой по итогам 2025 года необходимо обратиться в период с 1 июня по 1 октября 2026-го. Деньги будут перечислены до конца октября.
