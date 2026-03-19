Жительница Ачинска через Роспотребнадзор вернула деньги за сломавшийся блендер

19 марта в Роспотребнадзоре рассказали на примере из практики, как вернуть дефектную технику с маркетплейса продавцу, если тот отказывается ее принимать.
Жительница Ачинска купила на популярном маркетплейсе моторный блок для блендера. Товар стоил 1816 рублей. Но радость от выгодной покупки оказалась недолгой: когда женщина попыталась включить прибор, выяснилось, что нож в насадке не крутится. А спустя некоторое время блок и вовсе задымился.
Покупательница решила вернуть деньги и написала продавцу в чат. Однако переписка ни к чему не привела: продавец наотрез отказался возвращать деньги. Тогда женщина обратилась за помощью в местное управление Роспотребнадзора. Там ей не только объяснили ее права, но и помогли грамотно составить письменную претензию. Напомним, сотрудники ведомства оказывают эти услуги потребителям бесплатно.
Документ направили в адрес компании-продавца. Перспектива официального разбирательства в суде подействовала безотказно: как только фирма получила претензию, деньги за неработающий блендер тут же вернули покупательнице.