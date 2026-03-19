Глава Ростовской области оценил ситуацию на заводе «Ростсельмаш»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с донскими аграриями и руководством комбайнового завода «Ростсельмаш». Об этом глава региона рассказал в социальных сетях.
— Важно было поговорить напрямую, без лишних формальностей. В обсуждении участвовали представители минсельхозпрода и минпромэнерго: вместе искали точки роста для агропромышленного комплекса региона, — пояснил Юрий Слюсарь.
Губернатор посетил производственные площадки комбайнового и тракторного заводов. Параллельно обсуждали ситуацию. При этом говорили не только о плюсах, но и о проблемах, в частности, о доступности запасных частей и стоимости техники.
Представители предприятия выслушали аграриев и по каждому пункту предложили решения.
— Признаю: ситуация в АПК сейчас непростая. Трудности испытывают и фермеры, и производители техники. «Ростсельмаш» тоже проходит сложный этап, но при этом продолжает развиваться и внедрять инновации, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Добаской глава добавил: эффективное взаимодействие промышленного бизнеса и аграриев невозможно без открытого диалога. Все решения работают на единую команду АПК.
Добавим, на сегодняшний день продукцию донского комбайнового завода используют 80% хозяйств региона. В работе более 10 тысяч машин производителя. Всего же в агропромышленном комплексе области насчитывается 13 тысяч комбайнов и около 28 тысяч тракторов.
