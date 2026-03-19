Политолог: в ближайшие недели Ближний Восток ждет новая эскалация

В среду израильские военные нанесли удар по иранскому комплексу на газовом месторождении Южный Парс. Это месторождение, которое Иран разрабатывает совместно с Катаром, является крупнейшим в мире и служит основным источником энергии для самого Ирана. Политолог Александр Каргин считает, что союзники приступили к уничтожению ресурсной инфраструктуры Ирана. Эксперт также оценил, как удар по Южному Парсу повлияет на развитие ближневосточного конфликта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дальнейшие подобные удары могут спровоцировать системный кризис в энергетике Ирана и нанести ущерб его экономике, отмечает востоковед.

Взлетят цены на бензин и как следствие — на большинство товаров. Все это в свою очередь может привести к социальным потрясениям.

Александр Каргин
политолог

Аналитик не исключает, что в ответ Тегеран может нанести удар по нефтяной инфраструктуре арабских стран Залива. Это не только спровоцирует новую волну напряженности в регионе, но и вызовет резкий скачок нефтяных котировок.

В общем, в ближайшие недели Ближний Восток ждет новая эскалация.

Александр Каргин
политолог

США ничего не знали об атаке Израиля на Южный Парс, заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Президент США пообещал, что Израиль больше не будет атаковать Южный Парс. При этом пригрозил, что Вашингтон может сам пойти на такие меры в случае атак Ирана на Катар.

