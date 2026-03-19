Политолог: в ближайшие недели Ближний Восток ждет новая эскалация

США ничего не знали об атаке Израиля на Южный Парс, заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Президент США пообещал, что Израиль больше не будет атаковать Южный Парс. При этом пригрозил, что Вашингтон может сам пойти на такие меры в случае атак Ирана на Катар.

