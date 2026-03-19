Колоноскопию под седацией по ОМС начали делать в Нижнем Новгороде

Процедуру проводят в поликлинике № 30.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижнего Новгорода стала доступна колоноскопия под седацией в городской поликлинике № 30 Советского района. Процедуру проводят бесплатно по полису ОМС, что пока встречается нечасто в амбулаторной практике, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Чтобы запустить услугу, в штат приняли врача-анестезиолога и медсестру-анестезистку. Это позволило проводить процедуру с применением седации и повысить комфорт пациентов.

Колоноскопию рекомендуют проходить в рамках диспансеризации после 45 лет, а также при выявлении скрытой крови в анализе кала.