Колоноскопию под седацией по ОМС начали делать в Нижнем Новгороде

Жителям Нижнего Новгорода стала доступна колоноскопия под седацией в городской поликлинике № 30 Советского района. Процедуру проводят бесплатно по полису ОМС, что пока встречается нечасто в амбулаторной практике, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Чтобы запустить услугу, в штат приняли врача-анестезиолога и медсестру-анестезистку. Это позволило проводить процедуру с применением седации и повысить комфорт пациентов.
Колоноскопию рекомендуют проходить в рамках диспансеризации после 45 лет, а также при выявлении скрытой крови в анализе кала.