В КБР создали новый материал для очистки воды

«Секрет новой разработки — в особом полимере на основе полифениленсульфона (ПФСФ). В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Российская разработка, напротив, выдерживает более 300 часов паровой стерилизации, оставаясь пригодной для многократного использования. Но главное достоинство мембраны не только в долговечности. Она способна задерживать не только крупные частицы, но и мельчайшие патогены — вирусы и бактерии, а также токсичные продукты их жизнедеятельности. При этом система не требует высокого давления», — рассказал ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.