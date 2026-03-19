В КБР создали новый материал для очистки воды

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Новый материал для очистки воды для регионов, испытывающих дефицит чистой воды и не имеющих крупных промышленных центров, создали ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в учебном заведении.
«Секрет новой разработки — в особом полимере на основе полифениленсульфона (ПФСФ). В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Российская разработка, напротив, выдерживает более 300 часов паровой стерилизации, оставаясь пригодной для многократного использования. Но главное достоинство мембраны не только в долговечности. Она способна задерживать не только крупные частицы, но и мельчайшие патогены — вирусы и бактерии, а также токсичные продукты их жизнедеятельности. При этом система не требует высокого давления», — рассказал ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.
Большая проблема водоочистных систем — биологическое зарастание. На поверхности фильтров оседают бактерии и вирусы, образуя биопленки, которые сводят на нет эффективность очистки. Менять картриджи часто — дорогое удовольствие, а химическая «чистка» вредит экологии. Обычная обработка паром могла бы стать оптимальным решением, так как этот метод не дорогостоящий, быстрый и без химикатов. Но здесь инженеры столкнулись с парадоксом: полимерные мембраны, используемые сегодня, попросту не выдерживают горячего пара. Он их разрушает.
Решение этой проблемы нашли ученые КБГУ в сотрудничестве с коллегами из Института нефтехимического синтеза. Материалу, который они создали, высокотемпературная влажная обработка не страшна.
«Разрабатываемая нами технология нужна в регионах, где существует дефицит чистой воды. Технология ультрафильтрации с применением новой мембраны предполагает небольшие затраты на создания давления в системе (до трех бар). Такое решение особенно эффективно в регионах, где нет крупных промышленных очистных сооружений», — добавил Борисов.
Исследователи готовятся к серии длительных экспериментов, чтобы точно определить максимальный срок службы новых фильтров. Работы ведутся при финансовой поддержке Российского научного фонда.