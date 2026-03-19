Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реставрацию купеческого особняка в воронежском Павловске выделили 85 млн

Памятник архитектуры на проспекте Революции планируют восстановить к маю 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявлен конкурс на реставрацию объекта культурного наследия — старинного купеческого особняка, расположенного в городе Павловск на проспекте Революции, 6. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 85 миллионов рублей. Средства пойдут на комплексное восстановление здания, которое планируется провести в три этапа. Полностью завершить все работы подрядчик обязан к маю 2027 года.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит отреставрировать фасад и кровлю особняка, привести в порядок внутренние помещения, а также полностью обновить инженерные коммуникации. В перечень работ входят монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, замена электросетей и установка пожарной сигнализации.

Прием заявок от организаций, желающих принять участие в конкурсе, продлится до 26 марта. Победитель торгов будет определен 30 марта.