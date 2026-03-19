Жительница Шарыпово не отвязала банковскую карту от неиспользуемой «симки» и стала жертвой афериста

Полицейские из Красноярского края задержали астраханца, который подозревается в похищении денег с кредитной карты жительницы Шарыпово.
В пресс-службе рассказали, что в конце января в полицию с жалобой пришла 44-летняя женщина. Она рассказала, что через сервис госуслуг узнала, что у нее в кредитной истории появился долг более 100 тыс. рублей. В банке она узнала, что якобы воспользовалась картой, которая на самом деле давно закрыта и утилизирована.
Полицейские провели проверку и выяснили, что к преступлению может быть причастен 21-летний житель Астрахани. Молодого человека задержали подозреваемого. Он рассказал, что в сентябре 2025 года он нашел неактивный телефонный номер в одном из мессенджеров, проверил привязку к номеру личных данных и оформил на него виртуальную «симку».
«После этого он зашел в личный кабинет мобильного приложения банка и осуществил перевыпуск виртуальной кредитки без физического носителя с кредитным лимитом в сумме 100 тысяч рублей. Все деньги мужчина в течение нескольких дней потратил на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.