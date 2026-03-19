Котлован метро на улице Горького в Нижнем Новгороде готов на 75%

Смонтировано 256 тонн металлоконструкций и разработано больше 10 000 «кубов» грунта.

Источник: Живем в Нижнем

Готовность котлована для старта тоннелепроходческих щитов на улице Горького в Нижнем Новгороде составляет 75%. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН — Наше. Новое.».

Метростроители разработали больше 10 000 кубометров грунта из 18 тысяч и смонтировали 256 из 311 тонн металлоконструкций распорной системы.

По словам представителей подземки, специалистам приходится работать в сложных условиях, когда в котловане находится увлажненный снегом грунт.

«Планируется, что скоро метростроевцы будут выходить на финишную прямую важного подготовительного этапа, связанного с проходкой тоннелей вдоль улицы Горького», — говорится в сообщении.

Ранее нижегородцам объяснили, как станцию «Горьковскую» соединят с новыми тоннелями.

