Молдова попала в список самых несвободных стран Европы: Причины — несправедливая судебная система, несоблюдение законов и прочие нарушения прав человека

Молдова попала в список «несвободных стран» по рейтингу Index of Economic Freedom 2026.
В 2026 году Молдова заняла 101-е место из 176 — худший результат за последние годы. В 2021 году Молдова была на 85-м месте.
В Европе мы заняли 41-е место из 44.
Главные причины: неспособность обеспечить верховенство права, отсутствие прозрачности инвестиций, низкая защита прав собственности, плохая судебная система.
Рейтинг публикуется Фондом «Heritage Foundation».
