Выигравшая укол за 170 млн воронежская девочка со СМА готовится к школе

О том, как Маша Федоткина живет спустя несколько лет после спасительного лечения, vrn.aif.ru рассказала ее мама Марина Никонова.

Источник: АиФ Воронеж

Маленькая жительница Воронежа Маша Федоткина со спинально-мышечной атрофией (СМА) I типа — единственный ребёнок в регионе, выигравший в лотерею препарат Золгенсма. На тот момент стоимость укола, который способен остановить болезнь, оценивалась в 169 миллионов рублей.

Спустя несколько лет после спасительно лечения у Маши все хорошо, рассказала vrn.aif.ru ее мама Марина Никонова. Девочка не ходит самостоятельно, но в остальном ничем не уступает другим детям. Маша по-прежнему продолжает реабилитацию и готовится пойти в школу.

«Мы пишем, читаем, учим стишки. Недавно дочка играла в кукольном спектакле, была главным героем — Колобком, участвовала в концерте инструментального оркестра. Как и другие дети, она играет, очень любит рисовать, петь и снимать разные видео», — поделилась Марина.

Подробнее об удивительной истории Маши Федоткиной мы рассказывали ранее.