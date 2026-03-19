Выигравшая укол за 170 млн воронежская девочка со СМА готовится к школе

Маленькая жительница Воронежа Маша Федоткина со спинально-мышечной атрофией (СМА) I типа — единственный ребёнок в регионе, выигравший в лотерею препарат Золгенсма. На тот момент стоимость укола, который способен остановить болезнь, оценивалась в 169 миллионов рублей.
Спустя несколько лет после спасительно лечения у Маши все хорошо, рассказала vrn.aif.ru ее мама Марина Никонова. Девочка не ходит самостоятельно, но в остальном ничем не уступает другим детям. Маша по-прежнему продолжает реабилитацию и готовится пойти в школу.
«Мы пишем, читаем, учим стишки. Недавно дочка играла в кукольном спектакле, была главным героем — Колобком, участвовала в концерте инструментального оркестра. Как и другие дети, она играет, очень любит рисовать, петь и снимать разные видео», — поделилась Марина.
