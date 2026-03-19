Власти Минска сказали, где третья линия метро пройдет на восемь метров под Свислочью

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников обратил внимание на то, что с января 2026 года ведется инженерная подготовка территории вблизи гостиницы «Юбилейной», также огорожен участок рядом со Свислочью. Еще с трех до двух сократилось количество полос для движения транспорта на проспекте Победителей — от улицы Мельникайте до проспекта Машерова. Здесь ведутся работы по укреплению коллектора, вблизи которого будет прокладываться тоннель третьей линии метрополитена.