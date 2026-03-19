Власти Минска сказали, где третья линия метро пройдет на восемь метров под Свислочью

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме рассказали, где третья линия метро пройдет на восемь метров под Свислочью, пишет агентство «Минск-Новости».

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников обратил внимание на то, что с января 2026 года ведется инженерная подготовка территории вблизи гостиницы «Юбилейной», также огорожен участок рядом со Свислочью. Еще с трех до двух сократилось количество полос для движения транспорта на проспекте Победителей — от улицы Мельникайте до проспекта Машерова. Здесь ведутся работы по укреплению коллектора, вблизи которого будет прокладываться тоннель третьей линии метрополитена.

— Это необходимая мера, чтобы обеспечить его несущую способность и герметичность, и в будущем исключить риск аварий, — прокомментировал чиновник.

Еще Черников рассказал, что тоннелепроходческий комплекс на определенных участках будет опускаться ниже зоны русла реки на шесть-восемь метров глубже. Тоннель будет уходить в плотные и устойчивые слои грунта.

На данный момент площадку вблизи Свислочи обрамили забором для установки шпунтового ограждения, чтобы разделить русло на несколько участков. В итоге основной поток воды направится по свободному коридору, а на одной из выделенных частей строители будут вести бетонную подготовку для предотвращения дренирования песка в тоннель. После этого водный поток поэтапно переведут на готовый участок.

— Специалисты будут последовательно переходить к следующим очередям работ, до полного их завершения по всей ширине русла в июле, — уточнил представитель Мингорисполкома.

