Разработана новая методика расчета выбросов метана на полигонах ТКО

Методика, предложенная учеными ПНИПУ и МГУ им. М. В. Ломоносова, позволяет учитывать главное свойство бытовых отходов — их неоднородность. Она устанавливает новый стандарт объема для анализа — вместо малых проб в 1−2 кг, как предписывалось ранее, теперь необходимо брать пробы отходов по 100−120 кг. Это дает возможность собрать репрезентативную выборку, так как в ней гарантированно окажутся и крупные, и мелкие предметы в пропорциях, близких к реальному потоку мусора, поступающему на свалку. Также она учитывает сезонные изменения в составе отходов. Для этого отбор и анализ проб должны проводиться не единожды, а в течение недели в каждый из четырех сезонов года. Такой подход позволяет фиксировать закономерности: например, увеличение доли пищевых и растительных отходов в теплый период года или рост объема упаковки после новогодних праздников.