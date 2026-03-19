Разработана новая методика расчета выбросов метана на полигонах ТКО

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова разработали новую методику для более точных расчетов выбросов метана на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пермского вуза.
«Полигоны отходов не только накапливают мусор, но и становятся источниками образования метана — опасного парникового газа. Без точного учета этих выбросов невозможно корректно обосновать инвестиции в переработку и оценить реальную экологическую нагрузку. Сейчас эта проблема решается формально: объем метана считают по устаревшим справочным значениям, которые не учитывают состав и свойства современных отходов. Ученые Пермского политеха и МГУ им. М. В. Ломоносова разработали новую актуальную методику, которая позволяет точно, по сравнению с существующими решениями, анализировать состав и свойства коммунальных отходов», — рассказали в ПНИПУ.
По словам ученых, измерить выбросы метана на полигонах ТКО напрямую крайне сложно, поскольку газ выходит не из одной точки, а со всей площади объекта и в течение длительного времени. Кроме того, его количество меняется в зависимости от погоды, времени года и состава отходов. Существующие в России официальные методики для анализа состава мусора и количества выбросов были разработаны несколько десятилетий назад и не отвечают современным потребностям. В частности, они предписывают анализировать слишком малые пробы, не требуют обязательного измерения влажности и игнорируют изменения в структуре отходов по сезонам и дням недели.
Особенности новой методики.
Методика, предложенная учеными ПНИПУ и МГУ им. М. В. Ломоносова, позволяет учитывать главное свойство бытовых отходов — их неоднородность. Она устанавливает новый стандарт объема для анализа — вместо малых проб в 1−2 кг, как предписывалось ранее, теперь необходимо брать пробы отходов по 100−120 кг. Это дает возможность собрать репрезентативную выборку, так как в ней гарантированно окажутся и крупные, и мелкие предметы в пропорциях, близких к реальному потоку мусора, поступающему на свалку. Также она учитывает сезонные изменения в составе отходов. Для этого отбор и анализ проб должны проводиться не единожды, а в течение недели в каждый из четырех сезонов года. Такой подход позволяет фиксировать закономерности: например, увеличение доли пищевых и растительных отходов в теплый период года или рост объема упаковки после новогодних праздников.
Кроме того, новая методика включает и обновленный перечень компонентов поступающего на полигоны мусора, который включает 14 позиций. В него вошли не только традиционные категории вроде бумаги, пластика и пищевых отходов, но и современные, такие как одноразовые средства гигиены, содержание которых раньше не анализировалось. Также ученые предложили измерять влажность каждой выделенной категории отходов, поскольку метан образуется только из сухих веществ в составе. Без точных данных о влажности любая информация о процентном содержании, например, пищевых отходов или бумаги, теряет смысл для расчета реальных выбросов.
«Нашу методику проверили на пяти полигонах в разных климатических зонах России. Мы провели натурные исследования, в течение семи дней подряд отбирая крупные пробы массой около 100 кг. Далее их вручную рассортировывали на определенные категории (пищевые отходы, бумага и картон, пластик, стекло, текстиль и другие), согласно составленному нами классификатору. Все отходы доставлялись в лабораторию, где для каждой пробы была проанализирована влажность», — рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Галина Ильиных.
Чтобы оценить эффективность новой методики, ученые провели расчет выбросов метана двумя способами: по новым экспериментальным данным, где использовались реальные, измеренные учеными значения: точный компонентный состав отходов и фактическая влажность каждой выделенной категории, а также с помощью «справочного» расчета по старым стандартам.
«Для одних и тех же партий отходов расчет показал, что объемы метана отличаются. При использовании новых экспериментальных данных значения оказались на 43% ниже, чем по старым методикам. Это указывает на то, что существующие нормативы могут завышать оценку объема метана на полигонах. Следовательно, реальные выбросы со свалок будут ниже отчетных показателей, что важно при оценке вклада предприятия в выбросы парниковых газов», — пояснила Ильиных.
Как отмечают в ПНИПУ, новая методика применима для анализа не только свежеобразованного бытового мусора, но и к отходам после компостирования, к топливу из отходов и даже к старому мусору, который достают из закрытых свалок. Такой подход дает возможность получать точные данные на каждом этапе работы — с момента образования и до окончательной переработки или захоронения.