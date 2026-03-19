Красноярские таможенники передали военным конфискованные фотоаппараты общей стоимостью более 150 тысяч рублей. Электронику изъяли в аэропорту у пассажира рейса из Пекина (КНР).
В пресс-службе Сибирского таможенного управления уточнили, что иностранец пытался нелегально вывезти 20 фотоаппаратов, 13 зарядных устройств к ним и семь портативных аккумуляторов. По его словам, он коллекционирует такую технику.
На путешественника завели административное дело по статье «Недекларирование товаров». По решению суда весь товар конфисковали и передали в Министерство обороны.
Тем временем в Бийске, как пишет «Бийский рабочий», задержали начальника управления муниципальным имуществом Владимира Карпенко.