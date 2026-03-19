49% жителей Красноярска имеют дачи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти у каждого второго жителя Красноярска есть дача. А 21% красноярцев планируют обзавестись ей в будущем.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти у каждого второго жителя Красноярска есть дача. А 21% красноярцев планируют обзавестись ей в будущем.

Для 34% дачников сезон начинается в апреле, ещё 32% приступают к подготовке в марте. В мае начинают готовиться 21%, а в феврале — 3%.

При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь чаще начинает подготовку ближе к концу весны, сообщает итоги опроса сервис Авио Товары.

В среднем на подготовку к дачному сезону жители Красноярска закладывают 22 000 рублей. Однако 32% хотят уложиться в 10 000 рублей, 16% — в 20 000. Потратить от 20 000 до 35 000 рублей готовы 20%, от 35 000 до 50 000 — 29%.