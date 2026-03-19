В Красноярском крае предлагают до 188 тысяч рублей за навык работы с ИИ

С начала текущего года в Сибирском федеральном округе работодатели открыли 196 вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной онлайн-платформы по поиску работы. Наиболее высокий спрос на подобных специалистов сформирован в Новосибирской области — здесь открыто 40% от таких вакансий, далее идет Красноярский край — 15%. Чаще остальных ИИ в работе требуется таким специалистам, как дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи и программисты. По данным за два первых месяца года, самые привлекательные зарплаты специалистам с навыками работы с нейросетями в СФО предлагают в Омской области: здесь медиана зарплатного предложения в вакансиях — 100 тысяч рублей. Далее — Красноярский край, в регионе медианная зарплата составляет 92 500 рублей. При этом максимальные зарплатные предложения специалистам с навыками работы с ИИ в регионе достигают 188 тысяч рублей.