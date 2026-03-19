Качественной питьевой водой обеспечено более 70% населения Крыма

В 2025 году 71,8% жителей Республики Крым получили доступ к качественной питьевой воде. Это на 0,6% больше, чем годом ранее. Такие данные предоставили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Однако население Евпатории, Красноперекопска, города Саки, Джанкоя, Армянска, а также жители Красноперекопского, Раздольненского и Черноморского районов сталкиваются с проблемой некачественной воды. Она не соответствует гигиеническим нормам по жесткости, минерализации, содержанию хлоридов, нитратов и сульфатов.
«По паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2025 году не было», — отметили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.