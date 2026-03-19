Строительство комплекса по выращиванию роз планируется в Нижегородской области

Круглогодичное выращивание роз могут организовать в Сеченовском округе Нижегородской области. Для этих целей планируется построить тепличный комплекс. Соответствующая информация опубликована на региональном инвестпортале.
На территории комплекса также хотят обрабатывать и упаковывать цветы, выращивать огурцы и томаты, хранить готовую продукцию. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест.
В данный момент ведется поиск инвестора. Строительство оценивается в 1,5 млрд рублей.
