Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство комплекса по выращиванию роз планируется в Нижегородской области

Реализацию проекта оценили в 1,5 млрд рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Круглогодичное выращивание роз могут организовать в Сеченовском округе Нижегородской области. Для этих целей планируется построить тепличный комплекс. Соответствующая информация опубликована на региональном инвестпортале.

На территории комплекса также хотят обрабатывать и упаковывать цветы, выращивать огурцы и томаты, хранить готовую продукцию. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест.

В данный момент ведется поиск инвестора. Строительство оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напомним, что один из крупнейших логистических центров региона построили для Ozon в Канавине.

Ранее мы писали, что строительство склада Wildberries в Новинках не будут приостанавливать.

