Жители семи домов в Коминтерновском районе Воронежа на четыре часа останутся без воды

В Коминтерновском районе Воронежа временно ограничат подачу холодной воды жителям семи многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Специалистам предстоит заменить задвижку диаметром 80 мм, расположенную у дома № 35а по улице Владимира Невского.
Воды не будет в пятницу, 20 марта, с 10:00 до 14:00. Под временное ограничение попадают дома №№ 27, 29/1, 31, 33, 33а, 35 и 35а по улице Владимира Невского.
Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей запастись водой заранее.