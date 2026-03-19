Эксперт Рязанцев сравнил энергию взорвавшегося в США метеорита с челябинским

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Энергия взорвавшегося над штатом Огайо метеорита оказалась в 1,7 тыс. раз меньше энергии разрушения челябинского болида, который упал в России в феврале 2013 года. Об этом заявил ТАСС научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В. И. Вернадского РАН Константин Рязанцев.
«Это событие не частое, но не уникальное. Для сравнения энергия взрыва Челябинского метеорита составляла 440 килотонн, что в 1,7 тыс. раз больше. Но, судя по видео и оценкам космического тела, после взрыва на землю должны были выпасть фрагменты. Если бы такое событие произошло в России, то это было бы значимо для отечественной метеоритики, и мы бы уже планировали поиски», — сказал Рязанцев.
По словам эксперта, оценка энергии взрыва метеорита делается по яркости вспышки. Метеорит упал в светлое время суток и был хорошо заметен — это уже говорит о том, что выделившаяся энергия была достаточно большой. По данным болидной сети Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в 2025 году было десять падений с сопоставимой или большей энергией. Из них семь зарегистрированы над океаном, и только три над сушей.
Ранее сообщалось, что крупный метеорит взорвался в небе над штатом Огайо. Мощность взрыва составила 250 тонн в тротиловом эквиваленте. Фрагменты метеорита посыпались на землю. Метеорит имел массу семь тонн и диаметр примерно 1,8 м. Небесное тело набрало скорость около 72,4 тыс. км/ч и разрушилось в полете, что и спровоцировало мощный взрыв.