Снимками согревающих друг друга любовью ондатр поделилась волгоградка

Волгоградка Алина Урусова выложила в соцсети трогательное фото согревающих друг друга от холода ондатр.
«Вот такую парочку, милующуюся под осенним дождем, мне удалось запечатлеть», — поделилась фотограф.
Как педагог, волгоградка не только показала животных, но и рассказала о них.
«Они, как и многие ныряющие млекопитающие и птицы, надолго задерживают дыхание под водой. В таких условиях неизбежен дефицит кислорода, и у водных животных есть приспособление — повышенное содержание миоглобина в мышцах», — пишет она.
Преподаватель биологии Алина Урусова живет на острове Сарпинском. Просветительский канал «Про биологию из леса» она задумала для своих учеников, но он стал популярен в Сети.
«Мои соседи — совы, барсуки, лисы и олени. Снимаю дикую природу уже много лет», — рассказывает о себе фотограф.
